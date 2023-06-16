Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düştü! | Video
Muğla Gökova Körfezi'nde tura çıkan ve bindiği Cayrokopter'in düşmesi sonucu yaralanan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hastaneden taburcu olurken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Çok şükür kurtulduk" dedi. Ayrıca Melis Sandal'ın kazanın hemen sonrası çekilen fotoğrafı ortaya çıkarken, başında bölgede bulunan vatandaşların beklediği görüldü.
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