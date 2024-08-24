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Haberler Galeri Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!
Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:32

Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!

46 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, oyuncu Ceyda Düvenci ile olan evliliğini 10 Temmuz 2023'te bitirmişti. Ünlü çiftin ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulmuştu ve evliliğin bitiş sebebi ise Bülent Şakrak'ın ihaneti olduğu iddia edilmişti. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlaması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Boşandıktan kısa bir süre sonra aşkını ilan eden Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın mutluluğu kısa sürdü. Bülent Şakrak, uğruna evliliğini bitirdiği aşkından ayrıldı!

Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!

Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü. Şakrak ve Esra Akpınar'ın ayrılık haberi geldi.

Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Bülent Şakrak ile 8 aydır aşk yaşadığı yapımcı Esra Akpınar ayrıldı.

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Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!

Çift birbirlerini takipten çıkmadı ama sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi. İkilinin, birlikte çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!
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Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar verdi. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti.

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