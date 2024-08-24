Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar verdi. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti.