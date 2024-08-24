Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
10:32
Mutluluğu kısa sürdü! Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak uğruna evliliğini bitirdiği aşkı Esra Akpınar’dan ayrıldı!
46 yaşındaki oyuncu Bülent Şakrak, oyuncu Ceyda Düvenci ile olan evliliğini 10 Temmuz 2023'te bitirmişti. Ünlü çiftin ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulmuştu ve evliliğin bitiş sebebi ise Bülent Şakrak'ın ihaneti olduğu iddia edilmişti. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlaması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Boşandıktan kısa bir süre sonra aşkını ilan eden Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın mutluluğu kısa sürdü. Bülent Şakrak, uğruna evliliğini bitirdiği aşkından ayrıldı!