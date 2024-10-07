Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
06:53
Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!
ATV dizisi 'Karadut'un kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas dahil oluyor. Dizinin üçüncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Elmas, 'Nihan' karakterini oynayacak. Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenen, alımlı ve kendine özen gösteren bir karakter. Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi ise Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecek.