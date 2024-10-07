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Haberler Galeri Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!
Giriş Tarihi: 07.10.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 06:53

Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!

ATV dizisi 'Karadut'un kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas dahil oluyor. Dizinin üçüncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Elmas, 'Nihan' karakterini oynayacak. Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenen, alımlı ve kendine özen gösteren bir karakter. Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi ise Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecek.

Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!

Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenir. Alımlı ve kendine özen gösteren bir kadın olan Nihan'ın takıntılı bir sevgi anlayışı vardır. Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecektir.

Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!

Karadut'un kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

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Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!

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