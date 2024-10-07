Naz Elmas Karadut’ta! Nihan Karadut’ta dengeleri değiştirecek!

Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenir. Alımlı ve kendine özen gösteren bir kadın olan Nihan'ın takıntılı bir sevgi anlayışı vardır. Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecektir.