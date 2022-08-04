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Haberler Galeri Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:27

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, sağlığına kavuştu. Yeni projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Neslihan Atagül'ün diğer yeni projesi ise Türk sinemasının unutulmaz filmi 'Ah Belinda' olmuştu. Neslihan Atagül, önceki gün bir yapımcıyla Etiler'de görüntülendi. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu için övgü dolu sözler söyledi. Sağlık sorunları nedeniyle en son oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, önceki gün bir yapımcıyla Etiler'de görüntülendi. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’

"KADİR MUAZZAM BİR HEDİYE"

Geçtiğimiz haziran ayında altıncı evlilik yıl dönümlerini kutladıkları hatırlatılan Neslihan Atagül'e, "Kadir Bey'den özel bir sürpriz geldi mi?" sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’

"Kadir hayatımda olduğu sürece umarım her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye."

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’

2006 yılında Yaprak Dökümü dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son Aralık 2019'da yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Oyuncu birinci sezonun sonunda sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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