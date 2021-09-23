Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift "Her şey yolunda" mesajı verdi!

Murat Dalkılıç dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de vardı. Ünlü çift adeta düşman çatlattı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti. Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti. Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift her şey yolunda mesajı verdi.