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Haberler Galeri Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift "Her şey yolunda" mesajı verdi!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 14:53

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift "Her şey yolunda" mesajı verdi!

Murat Dalkılıç dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de vardı. Ünlü çift adeta düşman çatlattı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti. Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti. Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift her şey yolunda mesajı verdi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift Her şey yolunda mesajı verdi!

Murat Dalkılıç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de vardı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift Her şey yolunda mesajı verdi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti.

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift Her şey yolunda mesajı verdi!

"HER ŞEY YOLUNDA"

Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik eden oyuncu çift, danslarıyla da dikkat çekti. Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Atagül, eşinin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi.

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi | Video

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift Her şey yolunda mesajı verdi!

Bir hayli keyifli olan Doğulu ve Atagül, sevenlerine "her şey yolunda" mesajı verdi.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Ünlü çift Her şey yolunda mesajı verdi!
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