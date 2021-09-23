Video Yaşam Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi | Video

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi | Video

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi | Video
23.09.2021 | 14:39

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Murat Dalkılıç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de vardı. Murat Dalkılıç’ın şarkılarına eşlik eden oyuncu çift, danslarıyla da dikkat çekti. Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül, eşinin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi.

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Murat Dalkılıç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de vardı. Murat Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik eden oyuncu çift, danslarıyla da dikkat çekti. Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül, eşinin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi.

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