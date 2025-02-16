Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Yaşadığı acı gözlerinden okunan ünlü şarkıcı, "Nişanlımı hatırladım tabi ki. Bazı şeyler geçmiyor, ama biz daha dayanıklı oluyoruz bazı şeylere… Güçleniyoruz gün geçtikçe. Yapacak bir şey yok bazı şeylere" dedi.