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Haberler Galeri Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…
Giriş Tarihi: 16.02.2025 22:44 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:44

Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden biri olan Gülçin Ergül, 13 Aralık 2021 tarihinde nişanlısı Erdal Şeyda Lafçı'yla birlikte çıktığı yolculukta trafik kazası geçirmişti. Bu kazadan şarkıcı Gülçin Ergül sağ kurtulurken Erdal Şeyda Lafçı ağır şekilde yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan Gülçin Ergül, yaşadığı acıyla ilgili konuştu.

Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül, yıllar önce büyük bir acı yaşadı. 13 Aralık 2021 tarihinde 36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da bariyerlere savruldu.

Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Bu kazadan şarkıcı Gülçin Ergül sağ kurtulurken Erdal Şeyda Lafçı ağır şekilde yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

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Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Ünlü şarkıcı, yaşadığı acıyı, "Her şey üç saniye içinde oldu" şeklinde anlatarak herkesi hüzne boğmuştu.

Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Ünlü şarkıcı bugün bir etkinliğe katıldı. Ergül'e gazeteciler yaşadığı acıyı nasıl atlattığı soruldu.

Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…

Yaşadığı acı gözlerinden okunan ünlü şarkıcı, "Nişanlımı hatırladım tabi ki. Bazı şeyler geçmiyor, ama biz daha dayanıklı oluyoruz bazı şeylere… Güçleniyoruz gün geçtikçe. Yapacak bir şey yok bazı şeylere" dedi.

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