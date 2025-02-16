Nişanlısını trafik kazasında kaybetmişti! Şarkıcı Gülçin Ergül yıllar sonra acısını anlattı: Bazı şeyler geçmiyor ama…
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden biri olan Gülçin Ergül, 13 Aralık 2021 tarihinde nişanlısı Erdal Şeyda Lafçı’yla birlikte çıktığı yolculukta trafik kazası geçirmişti. Bu kazadan şarkıcı Gülçin Ergül sağ kurtulurken Erdal Şeyda Lafçı ağır şekilde yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan Gülçin Ergül, yaşadığı acıyla ilgili konuştu.
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