Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yarın başlıyor!

Gelinler kayınvalideleri ile yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecekler beyler ise tadım yapıp puan vererek bu yemekleri değerlendirecekler. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek. Yarışmacılar en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışacak.