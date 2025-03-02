Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yarın başlıyor!

Nursel Ergin'in renkli sunumuyla, ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Dört aile, her gün 4 altın, cuma finalinde 20 altın bilezik için, kıyasıya yarışıyor. Geçen sezonun şampiyonu Seda-Harun Yılmaz çifti, anneleri Gül Hanım ile yarışmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. İkinci masada yarışacak olan Zeyneti-Murat çifti ise, anneleri Azime Hanım ile yarışmaya katılıyorlar. Üçüncü masa olarak kıyasıya yarışacak olan Tuğba-Mesut çifti, anneleri Makbule Hanım ile birlikte yarışmaya katılıyorlar. Son masa olarak yarışacak olan iddialı çiftimiz Fidan-Oğuzhan ve anneleri Melek Hanım. Gelinler kayınvalideleri ile yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecekler beyler ise tadım yapıp puan vererek bu yemekleri değerlendirecekler. Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek. Yarışmacılar en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışacak. Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yeni sezonu ile izleyenleri yemeğe ve sohbete, yarışanları ise birbirinden güzel ödüllere doyuruyor. 'Nursel ile Mutfak Bahane' hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de! 'Nursel ile Mutfak Bahane' ATV'de başlıyor | Video