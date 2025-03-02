"Nursel ile Mutfak Bahane" ATV'de başlıyor | Video
Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyicisi ile buluşacak olan Mutfak Bahane'de gelinler kayınvalideleri ile yemek yapacak, eşleri ise en iyi yemeği arayacak. Eğlence, sohbet, yemek, yarışma, hayatın içinde ne ararsanız burada! Nursel ile Mutfak Bahane'de her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!
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