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Haberler Galeri O şimdilerde çok ünlü bir türkücü! Bu küçük esmer kızı tanıyabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:45

O şimdilerde çok ünlü bir türkücü! Bu küçük esmer kızı tanıyabildiniz mi?

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan ünlüler takipçilerinde büyük şaşkınlık yaratabiliyor. Son olarak küçüklüğünü paylaşan bu ünlü türkücü hayranlarını adeta şoke etti.

O şimdilerde çok ünlü bir türkücü! Bu küçük esmer kızı tanıyabildiniz mi?

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı küçüklük fotoğrafıyla bu esmer küçük kız şimdilerde çok ünlü bir türkücü.

O şimdilerde çok ünlü bir türkücü! Bu küçük esmer kızı tanıyabildiniz mi?

O zamanlardan beri müziğe adeta aşık olan bu sevimli kızın ileride ünlü bir türkücü olacağı adeta belliymiş.

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O şimdilerde çok ünlü bir türkücü! Bu küçük esmer kızı tanıyabildiniz mi?

Hayranlarının bile gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığı o küçük kız, türkücü Ceylan'dan başkası değil.

O şimdilerde çok ünlü bir türkücü! Bu küçük esmer kızı tanıyabildiniz mi?

Küçük Ceylan adıyla bilinen şarkıcı Ceylan Avcı, sık sık değiştirdiği imajıyla ve yaptırdığı estetikleriyle magazin gündeminde yer buluyordu. Bu sefer ise 8 Mart için paylaştığı küçüklük hali ile ilgi çekti.

O şimdilerde çok ünlü bir türkücü! Bu küçük esmer kızı tanıyabildiniz mi?

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan Ceylan, paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.