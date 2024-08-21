Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oğlu Poyraz'ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur'dan yeni açıklama! "Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?"
Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:42

Oğlu Poyraz'ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur'dan yeni açıklama! "Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?"

Sarıyer'deki evinde düşerek entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Deniz Uğur, bugün bir basın toplantısı düzenledi. İşte Deniz Uğur'un yeni açıklamaları...

Oğlu Poyraz’ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur’dan yeni açıklama! Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?

Reha Muhtar, dün gece saatlerinde evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Oğlu Poyraz’ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur’dan yeni açıklama! Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?

Muhtar'ın tedavisi hastanede devam ederken velayeti babası Muhtar da olan Poyraz iddiaya göre şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oğlu Poyraz’ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur’dan yeni açıklama! Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?

Deniz Uğur avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye kayıp ihbarı yapıldığı da yer aldı.

Oğlu Poyraz’ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur’dan yeni açıklama! Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?

Velayeti babası Muhtar'da olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyen Uğur dün, "Reha Bey'in, beyin kanaması geçirdiği söyleniyor, başka bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi.

Deniz Uğur, sözlerine şöyle devam etti:

"Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'ı alıp hastaneden çıktığını öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım kişiler, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten 2 yıldır Reha Muhtar'ın değil çocuklarıma, kendine bile bakacak durumda olmadığını söylüyorum. Şimdi karakola gidip çocuğumu kaçırdıkları için şikâyetçi olacağım."

Oğlu Poyraz’ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur’dan yeni açıklama! Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?

NİLÜFER'DEN AÇIKLAMA

Şarkıcı Nilüfer ise, Uğur'un iddialarını kabul etmeyerek, "Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. Ayşe Nazlı'nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne k'açırmak ne de başka bir şey olabilir. Tek dileğimiz Reha Muhtar'ın bir an önce iyileşmesi" dedi.

SON DAKİKA