Oğlu Poyraz'ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur'dan yeni açıklama! "Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?"

NİLÜFER'DEN AÇIKLAMA

Şarkıcı Nilüfer ise, Uğur'un iddialarını kabul etmeyerek, "Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişimi söz konusu dahi olamaz. Ayşe Nazlı'nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne k'açırmak ne de başka bir şey olabilir. Tek dileğimiz Reha Muhtar'ın bir an önce iyileşmesi" dedi.