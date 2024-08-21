Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
15:42
Oğlu Poyraz'ın kendisine gösterilmediğini söyleyen Deniz Uğur'dan yeni açıklama! "Bu çocuk kaçırmadır, bu travmayı kim iyileştirecek?"
Sarıyer'deki evinde düşerek entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Deniz Uğur, bugün bir basın toplantısı düzenledi. İşte Deniz Uğur'un yeni açıklamaları...