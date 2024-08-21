Deniz Uğur oğlunu kaçırdığını iddia etmişti! Şarkıcı Nilüfer'den açıklama geldi | Video

Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşananların ardından Nilüfer, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.