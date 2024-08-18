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Haberler Galeri Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:29

Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 20 gün önce vefat etti. Evlat acısıyla büyük bir üzüntü yaşayan Safiye Soyman, geçtiğimiz gün sahnelere döndü. Ünlü şarkıcının kararı sosyal medyada yankı uyandırdı ve bazı kesimlerin tepkisi çekti. Ünlü şarkıcı bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte Safiye Soyman'ın tepkilere verdiği o cevap!

Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...

63 yaşındaki ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü 20 gün önce kaybetti.

Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞDI

Oğlunun acısı ile büyük bir yıkım yaşayan Safiye Soyman Harun'un vefatının ardından 20 gün sonra sahnelere geri döndü.

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Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...

"HEP SAHNEDE OLMAMI İSTEDİ"

Soyman "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi... Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz" açıklamalarında bulundu.

Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...

ÜNLÜ SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada ünlü şarkıcıya tepki yağdı. Bazı kesimlerin ünlü şarkıcıya gösterdiği tepki sonrası üzüntüsünü dile getiren sanatçı açtı ağzını yumdu gözünü.

Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...

"ACIM SON NEFESİME KADAR DEVAM EDECEK"

Safiye Soyman yaptığı o açıklamada, "Anneliğimi kimse eleştiremez. Oğlum için 25 yıl mücadele ettim. Ölüme hazırdık. Allah daha fazla çektirmeden yanına aldı. Acım son nefesime kadar devam edecek."

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