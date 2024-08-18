Giriş Tarihi: 18.08.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
20:29
Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz 20 gün önce vefat etti. Evlat acısıyla büyük bir üzüntü yaşayan Safiye Soyman, geçtiğimiz gün sahnelere döndü. Ünlü şarkıcının kararı sosyal medyada yankı uyandırdı ve bazı kesimlerin tepkisi çekti. Ünlü şarkıcı bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte Safiye Soyman'ın tepkilere verdiği o cevap!