Oğlunu kaybettikten 20 gün sonra sahneye çıkan Safiye Soyman eleştirilere ateş püskürdü: Acımı...

"ACIM SON NEFESİME KADAR DEVAM EDECEK"

Safiye Soyman yaptığı o açıklamada, "Anneliğimi kimse eleştiremez. Oğlum için 25 yıl mücadele ettim. Ölüme hazırdık. Allah daha fazla çektirmeden yanına aldı. Acım son nefesime kadar devam edecek."