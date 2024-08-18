Safiye Soyman'dan vefat eden oğlu ile ilgili duygusal paylaşım

Safiye Soyman konser vermek için gittiği Kayseri'de sahneye çıkmadan önce sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı duygusal video da vefat eden oğlu ile ilgili duygusal açıklamalarda bulundu.