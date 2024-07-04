Giriş Tarihi: 04.07.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
08:48
Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!
Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolar sonrası bambaşka biri olmuştu. Rüştü Onur Atilla'nın görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da büyük bir değişikliğe uğradı. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Boşanmadan günler sonra ise şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Son olarak eski eşten zehir zemberek açıklama gelmişti. Oyuncu Onur Atilla ve yeni sevgilisi Nez, Maslak'taki bir kültür-sanat merkezinde birlikte oyun izledi. Çıkışta soruları yanıtlayan çift "İhanet bize göre değil" dedi...