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Haberler Galeri Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 08:48

Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolar sonrası bambaşka biri olmuştu. Rüştü Onur Atilla'nın görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da büyük bir değişikliğe uğradı. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Boşanmadan günler sonra ise şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Son olarak eski eşten zehir zemberek açıklama gelmişti. Oyuncu Onur Atilla ve yeni sevgilisi Nez, Maslak'taki bir kültür-sanat merkezinde birlikte oyun izledi. Çıkışta soruları yanıtlayan çift "İhanet bize göre değil" dedi...

Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!

Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu önce eşinden boşanmış günler sonra ise yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!

Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolar sonrası bambaşka biri olmuştu. Rüştü Onur Atilla'nın görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da büyük bir değişikliğe uğradı. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Boşanmadan günler sonra ise şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı.

AŞK EVLİYKEN Mİ BAŞLADI?

Eleştirilerin hedefi olan yeni aşıklar boşanmanın birliktelikleriyle alakası olmadığını vurgulasa da eski eşten zehir zemberek açıklamalar gelmişti...

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Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!

Oyuncu Onur Atilla ve yeni sevgilisi Nez, Maslak'taki bir kültür-sanat merkezinde birlikte oyun izledi. Çıkışta soruları yanıtlayan çift "İhanet bize göre değil" dedi...

Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!

Nez, "Onur bey sizin yüzünüzden mi boşandı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kısa süre önce boşanmış, biz çok tesadüf bir araya geldik. Arkadaşlığımız başka bir şeye dönüştü, bu kadar. Arkasında bir şey arayıp insanları çok üzüyorsunuz."

Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!

Onur Atilla ise "Boşanmanızın Nez'le bir ilgisi var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Boşanmamın hiçbir kadın veya üçüncü şahısla ilgisi yok. Bir karı-kocanın, bir anne babanın karşılıklı anlaşması diyelim. İhanet bize göre değil!"

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