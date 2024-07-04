Olaylı aşıklar gezmelerde! Sevgilisi Nez ile görüntülenen Onur Atilla: İhanet bize göre değil!

Onur Atilla ise "Boşanmanızın Nez'le bir ilgisi var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Boşanmamın hiçbir kadın veya üçüncü şahısla ilgisi yok. Bir karı-kocanın, bir anne babanın karşılıklı anlaşması diyelim. İhanet bize göre değil!"