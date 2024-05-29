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Haberler Galeri “Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 06:27

“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!

Manken Deniz Akkaya'nın Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile arasında neler yaşandı? Ben de diyorum ki, Allah evlatlarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın. Ama bir ebeveyn asla evladını sevmekten vazgeçemez, ne olursa olsun. Bu sözlerin bir kızgınlık anına denk geldiğine inanmak istiyorum. Aksi halde ortada anne-kızın bir arada profesyonel psikolojik yardım almasını gerektiren ciddi bir durum olduğunu düşünüyorum.

YÜKSEL AYTUĞ
“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!

OLMADI DENİZ AKKAYA!
Deniz Akkaya sosyal medyasından acayip bir paylaşım yaptı. Dedi ki:
"1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü.

“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!

Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

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“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.

“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!

Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.

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