“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!

Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
06:27
Manken Deniz Akkaya'nın Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile arasında neler yaşandı? Ben de diyorum ki, Allah evlatlarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın. Ama bir ebeveyn asla evladını sevmekten vazgeçemez, ne olursa olsun. Bu sözlerin bir kızgınlık anına denk geldiğine inanmak istiyorum. Aksi halde ortada anne-kızın bir arada profesyonel psikolojik yardım almasını gerektiren ciddi bir durum olduğunu düşünüyorum.