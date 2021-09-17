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Haberler Galeri "Öyle bir düğün yapacağım ki..." Şeyma Subaşı'ndan evlilik itirafı geldi!
Giriş Tarihi: 17.09.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:25

"Öyle bir düğün yapacağım ki..." Şeyma Subaşı'ndan evlilik itirafı geldi!

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı, YouTube kanalından paylaştığı videoda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliği hakkında merak edilenleri yanıtladı.''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' sözleri ile kafaları karıştıran Şeyma Subaşı'nda evlilikle ilgili çok özel itiraflar geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın çok özel açıklamaları...

Öyle bir düğün yapacağım ki... Şeyma Subaşı’ndan evlilik itirafı geldi!

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti.

Öyle bir düğün yapacağım ki... Şeyma Subaşı’ndan evlilik itirafı geldi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı.

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Öyle bir düğün yapacağım ki... Şeyma Subaşı’ndan evlilik itirafı geldi!

Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı, YouTube kanalından paylaştığı videoda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliği hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Öyle bir düğün yapacağım ki... Şeyma Subaşı’ndan evlilik itirafı geldi!

''Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?'' sözleri ile kafaları karıştıran Şeyma Subaşı'nda evlilikle ilgili çok özel itiraflar geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın çok özel açıklamaları...

Öyle bir düğün yapacağım ki... Şeyma Subaşı’ndan evlilik itirafı geldi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşıyor. Hayatıyla ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı Youtube'a dönüş yaptı.

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