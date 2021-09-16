Şeyma Subaşı'ndan evlilik açıklaması "Dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!" | Video
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Olaylı ayrılıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, evlilik ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Medoo bana, 'Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!' dedi." ifadelerini kullandı