‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Bu iddialara ise İdris Aybirdi'nin açıklaması magazin gündeminde yer almıştı.

Yaptığı açıklamada, "KAMUOYUNA Son günlerde hakkımda yapılan yorumlar ve ortaya atılan iddialar nedeniyle kısa bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Nitekim boşanma sürecinin ardından kendisinin de kamuoyuyla paylaştığı "saygı ve sevgi çerçevesinde boşandık" açıklaması, bu durumun en açık göstergesidir.

Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır. Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza ilişkin gerçekleşen durumlara üçüncü kişilerin haksız şekilde bu sürece dahil edilmesini doğru bulmuyorum. Beni tanıyan herkes bu konudaki duruşumu ve hassasiyetimi bilmektedir.

"Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Bunun en önemli nedeni oğlumun bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini istemem. Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi sorumluluklarımı yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim.

Özel hayatıma, aileme ve yakın çevreme yönelik asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyorum. Bazı meselelerin mahkeme salonlarında ya da sosyal medyada değil, daha sağduyulu bir zeminde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Herkesten bu süreçte daha ölçülü ve hassas davranmasını rica ediyorum. Saygılarımla, İdris Aybirdi" ifadelerine yer vermişti.