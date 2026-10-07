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‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...
Giriş Tarihi: 07.10.2026 00:04
‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...
Sahra Işık ve İdris Aybirdi, geçtiğimiz aylarda boşandıklarını açıkladı. Boşanmanın ardından ise Sahra Işık, yaptığı açıklamayla eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini oyuncu Seray Kaya'yla aldattığını belirtmişti. Seray Kaya ise bir mekan çıkışında yaptığı açıklama sonrası 'böyle bir şey olamayacağını' söylemişti. İdris Aybirdi ve Seray Kaya, bugün yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla aşklarını itiraf etti. İşte o paylaşım!