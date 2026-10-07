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Giriş Tarihi: 07.10.2026 00:04

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Sahra Işık ve İdris Aybirdi, geçtiğimiz aylarda boşandıklarını açıkladı. Boşanmanın ardından ise Sahra Işık, yaptığı açıklamayla eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini oyuncu Seray Kaya'yla aldattığını belirtmişti. Seray Kaya ise bir mekan çıkışında yaptığı açıklama sonrası 'böyle bir şey olamayacağını' söylemişti. İdris Aybirdi ve Seray Kaya, bugün yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla aşklarını itiraf etti. İşte o paylaşım!

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‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

İdris Aybirdi ile olan evliliğiyle sık sık gündeme gelen, daha önce de ayrılık aşamasına gelip evliliklerine bir şans daha tanıdıkları konuşulan Sahra Işık, bu kez yolu tamamen ayırmıştı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

11 AYLIK BEBEĞİ VARDI...

Geçtiğimiz yıl anne olmanın heyecanını yaşayan ve sosyal medya hesabından ailesiyle mutluluk pozları veren Işık, evliliğindeki krizi aşamadı. Ünlü yarışmacı, bu kez ayrılık kararını resmen duyurmuştu.

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‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

ESKİ EŞİ HAKKINDA ŞOKE EDEN İDDİALAR!

Boşandıktan sonra oğluyla kendine yeni bir hayat kuran Sahra Işık son olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken iddialarda bulundu. Instagram hesabından uzun bir yazı paylaşan Işık iddialarında şu ifadelere yer verdi: "Susmaktan yoruldum.. Madem devam eden bir psikolojik şiddete,tehdit mesajlarına,çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum.. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir.. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim. Gelelim asıl olaylara 08.05.26 tarihinde boşandığım eski eşimin boşanmadan önce benim de tanıdığım aynı masada oturduğum takipleştiğim kadınla ilişkisi olduğunu boşandıktan sonra öğrendim. Ve boşanmadan hemen sonra kendisiyle Santorini Adası'nda tatile gidip döndükten sonra kapıma gelip bana bir sürü mesaj atması rahatsız etmesi artık durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Anlaşmalı boşanmada bebeğimizi göreceği günler belli olmasına rağmen ne zaman istediyse çocuğumuzu göstermeye devam etmeme rağmen birlikte olduğu kadının yanından uzaklaşıp beni arayıp çocuğumla tehdit etmesi sonraki zamanlar çocuk için ödeyeceği iştirak nafakasını ödemeyeceğini söylemesi küfür ve tehditlere devam etmesi şuan Amerika'da kadınla tatil yaparken bile bana bir çok taciz tehdit mesajı atmaya devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ben kendi adıma hiç bir şey talep etmedim sadece çocuğum için bir nafaka alıyorum( Bu nafaka da benim istediğim değil onun belirlediği bir nafaka oldu.) Buna rağmen yapılması gerekenleri yapmayıp beni sürekli çocuğumu almakla tehdit ediyor. Bu insanların utanması olmadığı gibi tek derdi bebeğini sağlıkla sevgi ve huzurla büyütmeye çalışan bir anneye bu psikolojik şiddetin devam etmesine artık susmayacağım. Gereken neyse onu yapacağıma şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Allah var gam yok... Kimseden korkmuyorum. Yaşadığım bu baskının son bulmasını temenni ediyorum. Bunu yaşayan birçok kadın var biliyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum."

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‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Bu iddialara ise İdris Aybirdi'nin açıklaması magazin gündeminde yer almıştı.

Yaptığı açıklamada, "KAMUOYUNA Son günlerde hakkımda yapılan yorumlar ve ortaya atılan iddialar nedeniyle kısa bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Nitekim boşanma sürecinin ardından kendisinin de kamuoyuyla paylaştığı "saygı ve sevgi çerçevesinde boşandık" açıklaması, bu durumun en açık göstergesidir.

Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır. Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza ilişkin gerçekleşen durumlara üçüncü kişilerin haksız şekilde bu sürece dahil edilmesini doğru bulmuyorum. Beni tanıyan herkes bu konudaki duruşumu ve hassasiyetimi bilmektedir.

"Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Bunun en önemli nedeni oğlumun bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini istemem. Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi sorumluluklarımı yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim.
Özel hayatıma, aileme ve yakın çevreme yönelik asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyorum. Bazı meselelerin mahkeme salonlarında ya da sosyal medyada değil, daha sağduyulu bir zeminde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Herkesten bu süreçte daha ölçülü ve hassas davranmasını rica ediyorum. Saygılarımla, İdris Aybirdi" ifadelerine yer vermişti.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

MEKAN ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Boşanmalarına sebep olarak gösterilen oyuncu Seray Kaya, geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında görüntülenmişti.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

"İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

Gazetecilerin ihanet iddialarını sorduğu oyuncu Kaya, "Sessiz kalmayı sürdürmemin tek nedeni ortada bir çocuk olması. Bu demek değildir ki iddiaları kabul ediyorum. Aile kavramına önem veren biriyim. Ne bir aileye, ne de özellikle bir çocuğa zarar verebilecek bir adım atacak karakterde biri değilim." dedi.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin boşanmasına sebep gösterilmişti! Seray Kaya iddialara tepki gösterdi!

TEPKİ GÖSTERDİ: "ÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ ARKADAŞLAR?"

Ayrıca Kaya, "Düğünde tanıştığım bir insan. Takip ettiği için ben de takip ettim. Ondan sonra ben hayatımda hiç görmedim. Yani aynı masalarda falan oturmadık. Abartmayın, öyle bir şey mümkün mü arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

AŞKLARINI İTİRAF ETTİLER

Daha önce bu iddialar ve açıklamalarla gündem olan İdris Aybirdi ve Seray Kaya, bugün yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine aşklarını itiraf etti.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

AÇIKLAMALARI HATIRLANDI

İkilinin aşklarını ortaya koyan paylaşımı kısa sürede gündem olurken, daha önce yapılan açıklamalar da yeniden hatırlandı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASISIN..."

İdris Aybirdi yaptığı paylaşımda Seray Kaya'yı öptüğü anları paylaştı ve fotoğrafın üstüne ise, "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın..." ifadelerini kullandı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

İşte sizler için derlediğimiz ayrılan ünlü isimler...

HANDE ERÇEL - HAKAN SABANCI

Uzun bir süredir ilişkileriyle gündemde olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, eylül ayında yaptıkları açıklamayla birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu. İkili ayrılık kararlarının ardından sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Hakan Sabancı ayrılık hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti:

"Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık."

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Rüya gibi bir ilişki yaşayan çift, son olarak ikili birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

İPEK FİLİZ YAZICI-UFUK BEYDEMİR

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir'le evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, ani evlilik kararlarıyla da magazin gündeminde yer almıştı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

3 yıldır evli olan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde kriz olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların doğru olduğu resmileşti ve ünlü çift boşandıklarını duyurdu.

Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerine yer verildi.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

YASEMİN ERGENE-İZZET ÖZİLHAN

Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de resmen sona erdi.

Ergene, evliliğinin bittiğini "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Ergene, boşandıktan sonra kayınvalidesi Emine Özilhan'ı sosyal medya hesabından (Instagram) takipten çıktı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

ASENA-HASAN DERE

Bir döneme damga vuran oryantal Asena 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurdu.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Çift, ayrılığı yaptıkları ortak basın açıklaması ile duyurdu:

"Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz. Asena Çakmak – Hasan Dere"

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

MELEK MOSSO-SERKAN SAĞDIÇ

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç'ın 2 yıllık evliliklerini noktaladı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk."

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

2006 yılından bu yana beraberlikleri süren Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

İkiz kızları olan ünlü çiftten Kidman, boşanma davası açtı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

ÖZGE YAĞIZ-BURAK BERKAY AKGÜL

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyordu. Ancak son günlerde hem Özge Yağız'ın hem de Burak Berkay Akgül'ün yan yana oldukları tüm fotoğrafları silmesi, takipçiler arasında "Aşk bitti" yorumlarını beraberinde getirdi.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

Her iki isim de birbirini Instagram'dan takip etmeyi sürdürse de, fotoğrafların tamamen kaldırılması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. Özellikle Yağız'ın yeni dizisi için Rize'de yoğun bir çalışma dönemine girmesi, uzak mesafe sebebiyle ilişkide sorun yaşandığı ihtimalini ön plana çıkardı.

‘Öyle bir şey mümkün mü!’ demişti! Seray Kaya ve İdris Aybirdi aşklarını itiraf etti: Hayatımın dönüm noktası...

AYTAÇ ŞAŞMAZ- CEMRE BAYSEL

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın aşkı bir kez daha sona erdi. Daha önce ayrılıp yeniden barışan ikili, geçtiğimiz günlerde yollarını kalıcı olarak ayırma kararı aldı.

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