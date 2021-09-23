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Haberler Galeri Oyuncu Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel'den babası oyuncu Tanju Korel'in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 09:33

Oyuncu Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel'den babası oyuncu Tanju Korel'in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Şimdilerde 3. çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, usta oyuncular Tanju Korel ile Hülya Darcan'ın kızları. Anne ve babasının izinden giden ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Bergüzar Korel hayatını 2009 yılında kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile birleştirmişti. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel son dönemde hamilelik paylaşımlarıyla takipçileri ile buluşuyor. Genel olarak eğlenceli halleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel bu defa paylaşımı ile hayranlarını hüzünlendirdi. Bergüzar Korel 21 Eylül 2005 yılında hayata veda eden babası usta oyuncu Tanju Korel'in ölüm yıl dönümünde son yer aldığı diziden duygusal bir sahneyi paylaşarak babasına olan özlemini dile getirdi. İşte Bergüzar Korel'in babası usta oyuncu Tanju Korel'in yer aldığı, izlerken ağladığını itiraf ettiği duygusal video...

Oyuncu Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel’den babası oyuncu Tanju Korel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikteliklerini 2009 yılında nikah masasına taşımıştı.

Oyuncu Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel’den babası oyuncu Tanju Korel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

lk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.

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Oyuncu Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel’den babası oyuncu Tanju Korel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ikiliden Bergüzar Korel, hamileliğinde 33. haftayı geride bıraktı.

Oyuncu Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel’den babası oyuncu Tanju Korel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Oyunculuğu ile dikkat çeken Bergüzar Korel sanatçı bir aileden geliyor. Korel, usta oyuncular Tanju Korel ile Hülya Darcan'ın kızı.

Oyuncu Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel’den babası oyuncu Tanju Korel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Anne ve babasının izinden giden ve Türkiye'nin son dönemdeki en başarılı kadın oyuncularından olan Bergüzar Korel özel hayatı ile de büyük ilgi görüyor.

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