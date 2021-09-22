Video Yaşam Bergüzar Korel'den babası ünlü oyuncu Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde duygulandıran paylaşım

Bergüzar Korel'den babası ünlü oyuncu Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde duygulandıran paylaşım

Bergüzar Korel'den babası ünlü oyuncu Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde duygulandıran paylaşım
22.09.2021 | 12:34

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Ünlü Oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Oyunucu Bergüzar Korel, ünlü sinema oyuncusu babası Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde; sosyal meday hesabı Instagram'dan duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

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