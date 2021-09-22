Bergüzar Korel'den babası ünlü oyuncu Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde duygulandıran paylaşım
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Ünlü Oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Oyunucu Bergüzar Korel, ünlü sinema oyuncusu babası Tanju Korel’in 16. ölüm yıl dönümünde; sosyal meday hesabı Instagram'dan duygulandıran bir paylaşımda bulundu.