Oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!

Demet Özdemir bağışladığı 4 akülü sandalyeyi bizzat kendi getirdi. Müge Anlı "Zaten çok seviyordum, sevgim katlandı" dediği sanatçının programın sıkı bir takipçisi olduğunu ve tüm konulara hakim olduğunu da dile getirdi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video