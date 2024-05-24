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Haberler Galeri Oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:15

Oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Güzel oyuncu Demet Özdemir ilgi ile takip ettiğini söylediği Müge Anlı'nın başlattığı iyilik hareketine yardımda bulundu. Demet Özdemir bağışladığı akülü sandalyeleri bizzat kendi getirdi. Müge Anlı'nın teşekkürlerini ilettiği Demet Özdemir, örnek hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti...

Oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!

Oyuncu Demet Özdemir, Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Programı büyük bir ilgiyle takip ettiğini söyleyen Özdemir, diğer sanatçı dostlarına da örnek olacak hareketi ile övgü topladı.

Oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

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Oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!

Güzel oyuncu Demet Özdemir ilgi ile takip ettiğini söylediği Müge Anlı'nın başlattığı iyilik hareketine yardımda bulundu.

Oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!

Demet Özdemir bağışladığı 4 akülü sandalyeyi bizzat kendi getirdi. Müge Anlı "Zaten çok seviyordum, sevgim katlandı" dediği sanatçının programın sıkı bir takipçisi olduğunu ve tüm konulara hakim olduğunu da dile getirdi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video

Oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!

Müge Anlı'nın teşekkürlerini ilettiği Demet Özdemir, örnek hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti...

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