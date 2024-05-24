Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:15
Oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Örnek hareketiyle gönülleri fethetti!
Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Güzel oyuncu Demet Özdemir ilgi ile takip ettiğini söylediği Müge Anlı'nın başlattığı iyilik hareketine yardımda bulundu. Demet Özdemir bağışladığı akülü sandalyeleri bizzat kendi getirdi. Müge Anlı'nın teşekkürlerini ilettiği Demet Özdemir, örnek hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti...