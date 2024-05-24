Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'ya katıldı. Programı büyük bir ilgiyle takip ettiğini söyleyen Özdemir, 4 akülü sandalye bağışında bulundu.
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