Video Yaşam Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video

24.05.2024 | 10:33

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'ya katıldı. Programı büyük bir ilgiyle takip ettiğini söyleyen Özdemir, 4 akülü sandalye bağışında bulundu.

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