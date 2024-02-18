Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol aldı.