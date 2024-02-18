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Haberler Galeri Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 18:48

Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!

Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününe özel oldukça romantik bir kutlama yaptı. İşte Sibil Çetinkaya'nın sevgilisi Şükrü Özyıldız için yaptığı o paylaşım!

Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne? Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve son olarak Ruhun Duymaz gibi projelerde rol aldı.

Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!

Ünlü oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden…

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Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!

35 yaşındaki oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Özyıldız, geçtiğimiz günlerde Büşra Cebe ile ilişkisini bitirmiş, ikili birbirini Instagram'dan da silmişti.

Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!

Ünlü oyuncu Özyıldız, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik kutlama: Geldiğin yere ışık getiriyorsun!

Ünlü çift, ilişkilerine doludizgin devam ediyor.

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