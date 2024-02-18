Oyuncu Şükrü Özyıldız’a sevgilisinden romantik doğum günü kutlaması
Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Kış Güneşi, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Büşra Cebe ile ilişkisini sonlandıran Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız’ın doğum gününe özel oldukça romantik bir kutlama yaptı. İşte Sibil Çetinkaya’nın sevgilisi Şükrü Özyıldız için yaptığı o paylaşım!
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