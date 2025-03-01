Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
21:01
Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında konser vereceği Bakü'de ilk kez ortaya çıktı. Bakü dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.