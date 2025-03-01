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Haberler Galeri Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:01 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:01

Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında konser vereceği Bakü'de ilk kez ortaya çıktı. Bakü dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

Ünlü şarkıcı, yaşadığı zor günlerde sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Daha sonra bir açıklama yapan Özcan Deniz, hastaneden sağlıkla çıktığını ve eşinin kendisine iyi baktığını dile getirmişti.

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Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

O yaşananlardan sonra Özcan Deniz ilk kez Bakü'de ortaya çıktı.

Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan Deniz, sağlık durumu ile ilgili sorulan sorulara, "Gayet iyiyim" cevabını vererek arabasına bindi.

Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

Aile sorunları yüzünden kalp spazmı geçirmişti! Özcan Deniz ilk kez ortaya çıktı: Gayet iyiyim!