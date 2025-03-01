Video Magazin Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!
Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

Özcan Deniz Bakü dönüşü ailesiyle yaşanan olaylarla ilgili ilk kez konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!

01.03.2025 | 20:57

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında konser vereceği Bakü’de ilk kez ortaya çıktı. Bakü dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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