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Haberler Galeri Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…
Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 15:24

Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…

Popstar yarışması yayınlandığı zaman çok sevilerek izlenmişti. Uzun yıllar geçmesine rağmen Popstar yarışması zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Özellikle yarışmanın birincisi Abidin Özşahin'in şimdi ne yaptığı merak konusu. Şampiyon Abidin Özşahin, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Abidin Özşahin, bakın şimdi ne yapıyor! İşte merak edenler için Abidin Özşahin'in yeni hayatı…

Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…

Popstar, yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekranlara kilitlemişti. Yarışmacılarından jürisine kadar herkes bu yarışma sayesinde Türkiye'ye kendini yakından tanıtmış ve büyük de bir şöhretin kapısını aralamıştı. O isimlerden biri de yarışmacının birincisi olan Abidin Özşahin. Bakın şimdi neler yapıyor!

Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…

Popstar yarışması 2003 yılında ekrana geldiği ilk bölümüyle milyonlarca izleyicinin radarına takılmıştı. Jüride Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San vardı. Yarışmacıların ya da jürinin her adımı her söylediği o haftanın popüler kültür gündemini belirliyordu. Programda müzikten daha çok yaşanan polemikler konuşuluyordu. 14 hafta süren bu serüvende birinci ise Abidin Özşahin olmuştu.

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Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…

Özşahin, Popstar'ın ön elemesine başvuru anını şöyle anlatıyor: "O sıra İstanbul'dan yeni Adana'ya gelmiştim. Çünkü yarışma öncesinde İstanbul'da bir albüm maceram olmuştu. İmkansızlıklardan dolayı projem iptal edilmişti.

Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…

Adana'da Popstar'ı duyunca hemen başvuru yaptım. 'Burada da olmazsa olmaz artık' diye düşünmüştüm. Derdim birinci olmak değil, müzik sektörüne girmekti. Zaten yıllar sonra fark ettim ki o sektör de göründüğü gibi değilmiş."

Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…

Nam-ı diğer Popstar Abidin, yarışmada şampiyon olduktan sonraysa müzik sektöründe süreklilik sağlayamadı.

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