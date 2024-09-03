Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
15:24
Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…
Popstar yarışması yayınlandığı zaman çok sevilerek izlenmişti. Uzun yıllar geçmesine rağmen Popstar yarışması zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Özellikle yarışmanın birincisi Abidin Özşahin'in şimdi ne yaptığı merak konusu. Şampiyon Abidin Özşahin, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Abidin Özşahin, bakın şimdi ne yapıyor! İşte merak edenler için Abidin Özşahin'in yeni hayatı…