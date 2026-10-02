Popstar’la şöhreti yakalamıştı! Abidin’in yıllar sonraki mesleği şaşırttı

Size oy vermiştik ama ne oldu?' diye soruyorlar. Tabii, kolay bir şey değil. İnsanlar tarafından tanınıp müziğin dışında onların karşılarına çıkınca enteresan oluyor. Ama nazikçe ve özenli şekilde meslek olarak makas değiştirdim. Virajı aniden dönüp savrulmadım. O da hayatımdaki insanların desteğiyle oldu. Yoksa daha farklı bir tablo olabilirdi. Bazen orada kazandığım şöhreti ve ünü işimde kullanıyorum. Bana biraz daha kolay kapı açıyor."