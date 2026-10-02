Giriş Tarihi: 02.10.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 07:44
Popstar’la şöhreti yakalamıştı! Abidin’in yıllar sonraki mesleği şaşırttı
2000'li yılların en çok konuşulan yarışmalarından Popstar'ın unutulmaz isimlerinden Abidin Özşahin, güçlü sesi ve sahne performansıyla dönemin dikkat çeken yarışmacıları arasında yer almıştı. Bir süre müzik dünyasında adından söz ettiren Özşahin, daha sonra ekranlardan ve magazin gündeminden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Yıllar sonra ortaya çıkan yeni kariyeri ise dikkat çekti. Özşahin'in müzikten sonra yöneldiği farklı sektör, hayranlarını şaşırttı.