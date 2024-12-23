Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
12:54
Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den 'aşk' paylaşımı "Ceyda bulutlarda uçuyor"
Özel hayatı oldukça merak edilen sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, şu sıralar bulutların üstünde uçuyor. İş İnsanı Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Düvenci, sosyal medyada ilşkisini gözlerden uzak tutarak yaşamayı tercih ediyor. Son olarak ikilinin sürpriz bir şekilde paylaşım yaptığı fotoğraf kısa sürede ses getirdi. Ceyda Düvenci'nin 'Canım sevgilim' notuyla yayınladığı fotoğrafa bir de siz bakın!