Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den 'aşk' paylaşımı "Ceyda bulutlarda uçuyor"
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:54

Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den 'aşk' paylaşımı "Ceyda bulutlarda uçuyor"

Özel hayatı oldukça merak edilen sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci, şu sıralar bulutların üstünde uçuyor. İş İnsanı Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Düvenci, sosyal medyada ilşkisini gözlerden uzak tutarak yaşamayı tercih ediyor. Son olarak ikilinin sürpriz bir şekilde paylaşım yaptığı fotoğraf kısa sürede ses getirdi. Ceyda Düvenci'nin 'Canım sevgilim' notuyla yayınladığı fotoğrafa bir de siz bakın!

Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den ’aşk’ paylaşımı Ceyda bulutlarda uçuyor

Son dönemde güzelliği ile magazine manşet olan Ceyda Düvenci, özel hayatıylada dillerden düşmüyor.

Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den ’aşk’ paylaşımı Ceyda bulutlarda uçuyor

İş insanı Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla merak edilen Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ses getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den ’aşk’ paylaşımı Ceyda bulutlarda uçuyor

Çok fazla birlikte paylaşım yapmayan ünlü çift, sürpriz fotoğrafla sevenlerini heyecanlandırdı.

Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den ’aşk’ paylaşımı Ceyda bulutlarda uçuyor

"CANIM SEVGİLİM"

İlk olarak Güçlü Mete'nin Ceyda Düvenci'yi etkitleyip kalp koyduğu, daha sonra ise Düvenci'nin 'Canım sevgilim' notunu düştüğü fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Ceyda Düvenci'nin mutlu halini görenler 'Ceyda bulutlarda uçuyor' yorumunda bulundu.

Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den ’aşk’ paylaşımı Ceyda bulutlarda uçuyor

Öte yandan şimdilerde mutlu bir ilişki süren Ceyda Düvenci, 2015 yılında Bülent Şakrak ile olan evliliğini devam ettirebilmek adına çift terapisine katılmıştı. Ancak, yaşanan zorlukların ardından ikili, ilişkinin sonlanması gerektiğine karar verdi ve çift 10 Temmuz 2023'te yollarını ayırmıştı.

SON DAKİKA