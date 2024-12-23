Popüler çift Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den 'aşk' paylaşımı "Ceyda bulutlarda uçuyor"

Öte yandan şimdilerde mutlu bir ilişki süren Ceyda Düvenci, 2015 yılında Bülent Şakrak ile olan evliliğini devam ettirebilmek adına çift terapisine katılmıştı. Ancak, yaşanan zorlukların ardından ikili, ilişkinin sonlanması gerektiğine karar verdi ve çift 10 Temmuz 2023'te yollarını ayırmıştı.