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'Price Tag' ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye'nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!
Giriş Tarihi: 04.10.2026 07:47
'Price Tag' ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye'nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!
O Ses Türkiye Çocuklar sahnesine henüz 12 yaşındayken çıkan ve "Price Tag" şarkısındaki performanslarıyla tüm jüriyi kendilerine döndürmeyi başaran tek yumurta ikizleri Doğa ve Çağla, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kıvırcık sarı saçları ve sempatik tavırlarıyla hafızalarda iz bırakan ikizlerin sosyal medyada paylaşılan son halleri, duru güzellikleri ve şık tarzlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gördü.