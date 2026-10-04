’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

SİHİRLİ ANNEM'İN MİNİK YILDIZI DA SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.