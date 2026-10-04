Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin 'Price Tag' ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye'nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!
Giriş Tarihi: 04.10.2026 07:47

'Price Tag' ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye'nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

O Ses Türkiye Çocuklar sahnesine henüz 12 yaşındayken çıkan ve "Price Tag" şarkısındaki performanslarıyla tüm jüriyi kendilerine döndürmeyi başaran tek yumurta ikizleri Doğa ve Çağla, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kıvırcık sarı saçları ve sempatik tavırlarıyla hafızalarda iz bırakan ikizlerin sosyal medyada paylaşılan son halleri, duru güzellikleri ve şık tarzlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MAGAZİN SERVİSİ
  • ABONE OL
’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

O Ses Türkiye Çocuklar yarışması, ekran başında iz bırakan yetenekleriyle dönem dönem hafızaları tazelemeye devam ediyor. Bu isimlerin başında ise şüphesiz, kıvırcık sarı saçları ve sahnedeki neşeli tavırlarıyla dikkat çeken tek yumurta ikizleri Doğa ve Çağla yer alıyor.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

"PRİCE TAG" DÜETİYLE TÜM JÜRİYİ DÖNDÜRMÜŞLERDİ

Henüz 12 yaşındayken katıldıkları yarışmada dünyaca ünlü "Price Tag" şarkısını seslendiren ikizler, sergiledikleri yetenekli düetle tüm jüri üyelerini kendilerine döndürmeyi başarmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Sahnedeki sempatik duruşları ve performanslarıyla geniş bir kitle tarafından takip edilen Doğa ve Çağla, yarışmanın tamamlanmasının ardından ise ekranlardan ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

YILLAR SONRA GELEN PAYLAŞIMLAR İLGİ ODAĞI OLDU

Uzun süredir haklarında detaylı bilgi bulunmayan ikizler, aradan geçen yılların ardından sosyal medyaya yansıyan kareleriyle yeniden gündeme geldi. Çocukluk yıllarındaki şirin hallerini geride bırakan Doğa ve Çağla; şimdilerde duru güzellikleri, kendilerine özgü şık tarzları ve pozitif enerjileriyle dikkat çekti.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Kısa sürede geniş bir etkileşim toplayan son halleri sonrası sosyal medya kullanıcıları ikizlere yoğun ilgi gösterdi. Paylaşılan fotoğrafların altına yorum yapan kullanıcılar; "Çocukken de çok tatlılardı ama şimdi güzelliklerine güzellik katmışlar", "Zaten çok güzellerdi, yıllar geçtikçe adeta parıldamışlar" ve "Nazar değmesin" ifadelerini kullandı.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Ortaya çıkan bu yeni kareler, Doğa ve Çağla'nın izleyicilerin hafızasında bıraktığı izi ve aradan geçen zamana rağmen unutulmadıklarını bir kez daha kanıtladı.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

SİHİRLİ ANNEM'İN MİNİK YILDIZI DA SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok yaşıtının aksine şöhretin peşinden gitmeyen eski çocuk oyuncu, eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Türsel, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olarak sektörün mutfak kısmına ilgi gösterdi.

Sihirli Annem'de Çilek'in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Oyunculuğu tamamen geride bıraksa da sanatla olan bağını müzikle taçlandırdı. Hatta bir dönem Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasına katılarak güçlü sesiyle jüri karşısına çıktı ve müzikal yeteneğini de kanıtlamış oldu.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

AMERİKA'DA YEPYENİ BİR HAYAT KURDU

Eski çocuk yıldızın hayatındaki en köklü değişim ise ülke sınırlarını aşmasıyla yaşandı. Türkiye'deki yaşamını geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen isim, bir süredir Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşamını sürdürüyor.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Burada hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik kuran eski oyuncu, artık ekranlardan tamamen uzakta, kendine bambaşka bir dünya kurmuş durumda.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

SOSYAL MEDYA SON HALİNİ KONUŞUYOR: "TANIMAK İMKANSIZ"

Şimdilerde uzun saçları ve değişen imajıyla dikkat çeken eski oyuncunun sosyal medya paylaşımları, Sihirli Annem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Amerika'daki günlük yaşantısından, seyahatlerinden ve yeni düzeninden kesitler paylaşan genç kadının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Sosyal medya kullanıcıları, "Zaman ne kadar hızlı geçiyor", "Gözlüklü küçük Buket ne ara büyüdü de evlendi" diyerek şaşkınlıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

ÇOCUK OYUNCU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: YAPARAK DÖKÜMÜ'NÜN KÜÇÜK AYŞE'Sİ...

Ekranların unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar geçse de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Finalinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ büyük bir izleyici kitlesi tarafından izleniyor.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

Dizi sonrası gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Ceceli, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimine yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan genç isim, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Öte yandan çocuk yıldız, dizide ablası rolüyle adından söz ettiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra bir araya gelerek hasret gidermişti.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

MİNA VE DİLA BULUTSUZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisinde, Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını canlandıran çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

’Price Tag’ ile sahneyi yıkan minik ikizler büyüdü! O Ses Türkiye’nin kıvırcık sarışın ikizleri yıllar sonra ortaya çıktı: Son halleri çok beğenildi!

Dizinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından geçirdikleri değişimle dikkat çekti.

SON DAKİKA