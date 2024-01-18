Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
07:08
Rafet El Roman’ın şarkıcı kızı Su El Roman estetiğin dibine vurdu! Görenler bambaşka biri olmuş diyor!
Şarkıcı, manken Tuğba Altıntop ile ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde biten evliliğinden iki kızları var. Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzeller güzeli iki genç kız… İki kız kardeş sosyal medyayı aktif kullanıyor. Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Özellikle de babası gibi şarkıcı olan Su El Roman'ın yıllar içindeki değişimi çok konuşuluyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Su El Roman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İşte Su El Roman'ın yıllar içindeki değişimi…