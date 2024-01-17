Su El Roman babası Rafet El Roman'a yeni şarkısını dinletti... Sosyal medyada yorum yağdı | Video
Babası Rafet El Roman'a yeni şarkısını dinlettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Su El Roman'a yorum yağdı. Su El Roman'ın annesine olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı…
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