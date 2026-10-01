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Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! “Hedef Rihanna’ydı” diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...
Giriş Tarihi: 01.10.2026 11:09
Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! “Hedef Rihanna’ydı” diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...
Beverly Hills'te Rihanna'nın evde bulunduğu sırada gerçekleşen ve mermilerin duvarı deldiği saldırıya ilişkin soruşturmada mühürlü dosya açıldı. Duruşmada iddia makamının çarpıcı değerlendirmeleri öne çıkarken, sanık hakkındaki yargılama süreci ve talep edilen ceza kamuoyuna duyuruldu.