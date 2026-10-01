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Giriş Tarihi: 01.10.2026 11:09

Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! “Hedef Rihanna’ydı” diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

Beverly Hills'te Rihanna'nın evde bulunduğu sırada gerçekleşen ve mermilerin duvarı deldiği saldırıya ilişkin soruşturmada mühürlü dosya açıldı. Duruşmada iddia makamının çarpıcı değerlendirmeleri öne çıkarken, sanık hakkındaki yargılama süreci ve talep edilen ceza kamuoyuna duyuruldu.

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Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

Dünyaca ünlü müzik kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla milyarderler kulübüne giren Rihanna'nın Los Angeles'taki konutuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen hukuki süreçte önemli gelişmeler kaydedildi.

Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

Rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden RZA, Riot ve Rocki isimli üç çocuğu bulunan sanatçının Beverly Crest semtindeki evine yönelik gerçekleştirilen eylemle ilgili üç aydır mühürlü tutulan iddianame kamuoyuna açıklandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın evine silahlı saldırı! 10 el ateş açıldı | Video

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Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

LÜKS MALİKANEYE 20 MERMİ İSABET ETTİ

Geçtiğimiz mart ayında pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, beyaz bir araçla adrese gelen saldırgan, AR-15 tipi otomatik tüfekle konuta doğru en az 20 el ateş açtı. Mermiler çocuk odasının dış duvarına, bahçedeki karavana, çevredeki çitlere, ana giriş kapısına ve bitişikteki komşu konuta isabet etti.

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Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

Eylem esnasında evde Rihanna, A$AP Rocky, üç çocukları, sanatçının annesi ve ev çalışanları yer alırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

SALDIRGAN ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAKALANDI

Olayın hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheli aracı Sherman Oaks bölgesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında tespit etti. Araç içerisinde yapılan aramada eylemde kullanılan tüfek ele geçirilirken, Florida eyaletinin Orlando kentinde ikamet eden 36 yaşındaki Ivanna Lisette Ortiz gözaltına alındı.

Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

On yılı aşkın süredir lisanslı ses ve dil terapisti olarak çalışan ve herhangi bir adli geçmişi bulunmayan Ortiz'in, ünlü şarkıcıyla bilinen bir tanışıklığının veya husumetinin bulunmadığı aktarıldı.

Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

SAĞLIK RAPORU TAMAMLANDI: YARGILAMA BAŞLIYOR

Haziran ayında büyük jüri kararıyla hazırlanan ancak gizli tutulan iddianame, sanığın sağlık durumuna dair incelemelerin tamamlanmasıyla erişime açıldı. Mayısta savunma makamının talebi üzerine psikiyatrik değerlendirmeye gönderilen sanık hakkında mahkeme, yargılanmaya uygun olduğuna dair karara vardı.

Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Duruşmada iddia makamı adına söz alan Bölge Savcı Yardımcısı Alexander Bott, eylemin niteliğine dikkat çekerek, "Bu, Rihanna'yı öldürmek isteyen biri. Diğer herkes yan hasar." ifadelerini kullandı.

Rihanna’nın evine kurşun yağdırmıştı! Hedef Rihanna’ydı diyen savcı açıkladı: Suikastçı kadını bekleyen ceza belli oldu...

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Cinayete teşebbüs, saldırı silahıyla gerçekleştirilen eylemler, meskun eve ve dolu araca ateş etme dahil toplam 14 ayrı suçlamayla yüzleşen sanık hakkındaki iddialar, kullanılan silahın türü nedeniyle ağırlaştırıldı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve 2,6 milyon dolar kefaletle tutuklu yargılanan Ortiz, suçlu bulunması durumunda müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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