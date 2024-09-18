Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR: SERAMONİ SEVMEDİĞİMİZ İÇİN…

Çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Düğün için neden Roma'yı tercih ettiklerini anlatan Deniz, "Çok seramoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun istedik. Ailem vize probleminden gelemedi. Aslında en hızlı kararla, Roma müsait olduğu için ve Roma'yı da sevdiğimiz için karar verdik" dedi.