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Haberler Galeri Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:30

Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, dün Roma'da düzenlenen törenle evlendi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu mutlu günün ardından bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Gazetecilerle karşılaşan ünlü çift, soruları yanıtlandırdı. Oldukça mutlu oldukları görülen çift, bebek sorusuna da cevap verdi. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğün sonrası ilk görüntülenişleri ve düğün sorularına verdikleri cevaplar!

Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, dün Roma'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah sonrası yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutladılar.

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Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

ÇİFT YURDA DÖNDÜ

Ünlü çift, bugün akşam saatlerinde yurda dönüş yaptı.

Roma'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADILAR: SERAMONİ SEVMEDİĞİMİZ İÇİN…

Çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Düğün için neden Roma'yı tercih ettiklerini anlatan Deniz, "Çok seramoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun istedik. Ailem vize probleminden gelemedi. Aslında en hızlı kararla, Roma müsait olduğu için ve Roma'yı da sevdiğimiz için karar verdik" dedi.

Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

"HER ŞEY HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ…"

Kaan Yıldırım, "İstanbul'da bir düğün daha düşünmüyoruz. O seramoni çok zor. Biz kendi gönlümüzce, hayal ettiğimiz gibi bir şey yaptık çok da mutlu olduk" dedi.

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