Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge'nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 04.10.2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 12:43

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge'nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

'Aşkın Olayım', 'Üzülmedin mi?' ve 'Miş Miş' gibi hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin en başarılı isimleri arasında yer alan Simge Sağın, sadece sesiyle değil, sahne tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı popçu, son konserinde tercih ettiği baştan aşağı siyah kombin tasarımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılar ve etkileyici sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Simge Sağın, Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Geniş kitlelerin sevgisini kazanan ünlü şarkıcı, sadece şarkılarıyla değil, konserlerinde tercih ettiği iddialı kostümler ve imaj yenilikleriyle de sık sık magazin gündemini sarsıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Son sahne şovunda giydiği baştan aşağı siyahlar içindeki kombin ise bu kez hayranlarını ikiye böldü, tepeden tırnağa siyah şapkası, ceketi ve eldivenleriyle sahneye çıkan ünlü ismin bu seçimi sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Geniş kenarlı siyah şapkası, deri eldivenleri ve keskin hatlı ceketiyle alışılmışın dışında bir tarz sergileyen Simge Sağın'ın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge'nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü! | Video

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Bazı takipçileri ünlü şarkıcının sahne tarzını beğendiklerini dile getirirken bazıları da beğenmediğini ifade etti.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Ünlü şarkıcının bu halleri sosyal medyada ses getirdi.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

4 YIL SONRA AŞK ORUCUNU BOZMUŞTU!

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine sürpriz bir haberle bomba gibi düşmüştü.

Daha önce yaptığı açıklamada, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum" diyen Sağın'ın, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

DJ İlkay Şencan ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcının, 4 yıllık aşk orucunu bozması hayranlarını şoke etmişti.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

'AYRILIK' HABERİ GÜNDEMİ SARSMIŞTI

4 yıllık aşk orucunu bozarak DJ İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açan Simge Sağın'ın mutluluğu kısa sürmüştü.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Zaman zaman sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapan ünlü çiftin, birbirlerini takipten çıkıp fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Henüz resmi bir açıklama yapmayan ikilinin, 3 aylık ilişkilerini noktaladığı öne sürülmüştü.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

AYRILIK SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Üç aylık beraberliğini noktalamasıyla adından söz ettiren Simge Sağın, sahnede dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı. Konuyla ilgili düşüncelerini açıkça dile getiren ünlü şarkıcı, "Yalnızlık çok daha iyi geliyor biriyle beraber olmaktan gerçekten. O yüzden aşkın bir sürü şekli var." sözleriyle gündem olmuştu.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

KAPISINA GELEN GÜLLER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İlişkisini noktalamasının ardından yalnızlığın tadını çıkaran Simge Sağın, bugünlerde ise gizemli bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Ayrılıktan kısa süre sonra kapısına gelen çiçeklerle neye uğradığını şaşıran ünlü popçu, 3 haftadır periyodik olarak gönderilen ve toplamda 303 adede ulaşan güllerin ardından harekete geçti.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Gönderenin kimliğini öğrenmek isteyen şarkıcı, "Güller şahane ama bu sır perdesi ve özellikle 101 gül göndermesi enteresan" ifadelerini kullandı.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Öte yandan özel hayatıyla gündeme gelen Sağın'ın hayatına dair merak edilen bir diğer detay ise memleketi olmuştu.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Sahne tarzı sınıfta kaldı! Şarkıcı Simge’nin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü!

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

SON DAKİKA