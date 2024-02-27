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Haberler Galeri Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı'ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:56

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı'ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!

SON DAKİKA: 1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı'yı sinemadan sonra televizyon ekranlarından da hatırlayanımız çoktur. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı o dönem bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner olmuştu. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı'dan dün acı haber geldi. Manken ve oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tolga Savacı'nın ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler Tolga Savacı'ya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti....

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!

Bir dönemin en gözde yakışıklılarından Tolga Savacı'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu... Tolga Savacı'nın acı haberini eşi Nermin Bezmen yürek burkan bir yazı ile duyurdu...

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!

1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı birçok film ve dizide başrol oldu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner olmuştu.

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Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!

2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı'dan dün acı haber geldi. Manken ve oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!

"YÜREĞİM KANIYOR"

Eşi Nermin Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..." ifadelerini kullandı.

"TARİFSİZ ÜZGÜNÜZ"

Tolga Savacı'nın kardeşi Sibel Savacı, "Güzel ruhlum, koca yüreklim, savaşçı canım kardeşim, dostum, arkadaşım… Tarifsiz üzgünüz" dedi.

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!

Tolga Savacı'nın ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler Tolga Savacı'ya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti....

SON DAKİKA