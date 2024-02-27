Sanat camiasını yasa boğan ölüm! 60 yaşında hayata veda eden Tolga Savacı’ya ünlü isimlerden hüzün dolu veda!

Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
06:56
SON DAKİKA: 1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı'yı sinemadan sonra televizyon ekranlarından da hatırlayanımız çoktur. Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı o dönem bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklılık denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner olmuştu. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı'dan dün acı haber geldi. Manken ve oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tolga Savacı'nın ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler Tolga Savacı'ya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda etti....