Tolga Savacı hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: 80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin beğenilen oyuncularından biri olan Tolga Savacı'dan hayranlarına üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözleri yumdu.