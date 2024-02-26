Tolga Savacı hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: 80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin beğenilen oyuncularından biri olan Tolga Savacı'dan hayranlarına üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözleri yumdu.
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