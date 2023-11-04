Giriş Tarihi: 04.11.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 12:04

Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'siydi... Şimdi 68 yaşında olan Ayşen Cansev'e yıllar acımadı!

Türk sinemasında çok ayrı bir yeri olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? İzlemekten asla bıkmayacağımız filmler arasında hiç kuşkusuz Kemal Sunal filmleri de yer alıyor. Şark Bülbülü'ü de bunlardan sadece biri. Kemal Sunal'ın filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi "zaman acımasız" dedirtti. Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 68 yaşında. Yılların acımasız davrandığı Yeşilçam güzellerinden olan Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...