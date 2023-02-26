Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali "zaman acımasız" dedirtti | Video

Türk sinemasında çok ayrı bir yeri olan Kemal Sunal'ın filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 68 yaşında. Defalarca izlesek de hiç bıkmayacağımız filmler arasında hiç kuşkusuz Kemal Sunal filmleri de yer alıyor. Şark Bülbülü'ü de bunlardan sadece biri. Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.