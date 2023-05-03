Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev’e akıp giden zaman acımadı!

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır.

Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali "zaman acımasız" dedirtti | Video

İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır...