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Haberler Galeri Şark Bülbülü'nün güzeller güzeli Hatçe'siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev'e akıp giden zaman acımadı!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:03

Şark Bülbülü'nün güzeller güzeli Hatçe'siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev'e akıp giden zaman acımadı!

Defalarca izlesek de hiç bıkmayacağımız filmler arasında hiç kuşkusuz Kemal Sunal filmleri de yer alıyor. Şark Bülbülü'ü de bunlardan sadece biri. Türk sinemasında çok ayrı bir yeri olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal'ın filmlerinden Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi "zaman acımasız" dedirtti. Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 68 yaşında. Yılların acımasız davrandığı Yeşilçam güzellerinden olan Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev’e akıp giden zaman acımadı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev şimdilerde ne yapıyor?

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev’e akıp giden zaman acımadı!

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

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Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev’e akıp giden zaman acımadı!

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır.

Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali "zaman acımasız" dedirtti | Video

İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır...

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev’e akıp giden zaman acımadı!

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Ayşen Gruda gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban'ın beşik kertmesi Hatice yani Ayşen Cansev şimdilerde 68 yaşında.

Şark Bülbülü’nün güzeller güzeli Hatçe’siydi... 68 yaşındaki Ayşen Cansev’e akıp giden zaman acımadı!

Şark Bülbülü'nün yeniden ekranlara gelmesiyle merak konusu olan Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı.

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