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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan'dan Safiye Soyman'a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!
Giriş Tarihi: 24.11.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 08:19

Şarkıcı Alişan'dan Safiye Soyman'a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Sanatçı Alişan, önceki gün Çekmeköy'de gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül almak için Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftiyle sahneye çıkan şarkıcı Alişan, Faik Öztürk ile anılarını anlattı. Alişan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk üçlüsünün arasında geçen diyalog tüm konukları kahkahaya boğdu. Alişan, Safiye Soyman'a Faik Öztürk'le ilgili esprilerini ardı ardına patlattı "Abla bu adamı başımıza bela eden sensin! Seni burada kınıyorum." diyen Alişan, Faik Öztürk'ün onu nasıl kandırdığını anlattı...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Şarkıcı Alişan’dan Safiye Soyman’a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Ünlü sanatçı Alişan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Altın Doğa Ödül Töreni'nde ödüllerini almak üzere sahneye çıktıklarında renkli anlar yaşandı.

Şarkıcı Alişan’dan Safiye Soyman’a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Ece Erken'in sunduğu gecede Alişan, Faik Öztürk'e, "Hayvanat bahçesinden iki tane ayı kaçmış haberin olsun, sarı giyinmişsin, ayıların sarıya alerjisi varmış" diye takıldı. Ardından esprilerine şöyle devam etti:

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Şarkıcı Alişan’dan Safiye Soyman’a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

"Faik Ağabey, askerdeyken dördüncü ayımda, 'Meclisten bir haber aldım, askerlik altı aya düşecekmiş' dedi, ben de askerdeki arkadaşlara, 'Askerlik 6 aya düşecekmiş' dedim.

Şarkıcı Alişan’dan Safiye Soyman’a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Faik Ağabey, 14. ayın sonunda 'Ben sana düşecek demedim mi oğlum' dedi.

Şarkıcı Alişan’dan Safiye Soyman’a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Bir kez ziyarete geldi, sonra hiç gelmedi, beş kuruş para da vermedi."
Alişan ardından Safiye Soyman'a dönerek, "Bu adamı başımıza bela eden sensin abla, o yüzden bu ödül töreninde seni kınıyorum" diyerek güldürdü.

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