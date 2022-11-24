Giriş Tarihi: 24.11.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 08:19

Şarkıcı Alişan'dan Safiye Soyman'a Faik Öztürk çıkışı: Bu adamı başımıza sen bela ettin abla!

Sanatçı Alişan, önceki gün Çekmeköy'de gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ödül almak için Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftiyle sahneye çıkan şarkıcı Alişan, Faik Öztürk ile anılarını anlattı. Alişan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk üçlüsünün arasında geçen diyalog tüm konukları kahkahaya boğdu. Alişan, Safiye Soyman'a Faik Öztürk'le ilgili esprilerini ardı ardına patlattı "Abla bu adamı başımıza bela eden sensin! Seni burada kınıyorum." diyen Alişan, Faik Öztürk'ün onu nasıl kandırdığını anlattı...