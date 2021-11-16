Safiye Soyman'ın kızı "Anne evinden" paylaştı, süper lüks evinin manzarası çok konuşuldu | Video
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Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz, instagram hesabından "Anne evinden" başlıklı videolar paylaştı. Safiye Soyman'ın yeşil süper lüks evinin Boğaz manzarası sosyal medyada çok konuşuldu.