Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:23
Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...
Şarkıcı Ceylan sosyal medyanın gücü ile hiç olmadığı kadar kazanıyor! Sahne aldığı muhteşem düğünlerin yanı sıra yeni şarkılarını da ardı ardına çıkaran Ceylan son olarak Bodrum'daki villası ve lüks teknesi ile konuşulmuştu. Şarkıcı Ceylan şu sıralar 40 yıllık emeğinin meyvesini yiyor! Ceylan sosyal medya hesabından son olarak Mardin paylaşımları yaptı. Ceylan klip çekimi için gittiği Mardin sokaklarında hem söyle hem oynadı...