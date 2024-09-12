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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...
Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:23

Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...

Şarkıcı Ceylan sosyal medyanın gücü ile hiç olmadığı kadar kazanıyor! Sahne aldığı muhteşem düğünlerin yanı sıra yeni şarkılarını da ardı ardına çıkaran Ceylan son olarak Bodrum'daki villası ve lüks teknesi ile konuşulmuştu. Şarkıcı Ceylan şu sıralar 40 yıllık emeğinin meyvesini yiyor! Ceylan sosyal medya hesabından son olarak Mardin paylaşımları yaptı. Ceylan klip çekimi için gittiği Mardin sokaklarında hem söyle hem oynadı...

Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...

1984 yılında çıkardığı ilk albümde müzik piyasasına "Küçük Ceylan" olarak giren sevilen türkücü kazandığı parayı iyi değerlendirmiş... Şimdilerde lüks hayatı ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan 40 yıllık emeğinin meyvelerini yiyor...

Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...

Şarkıcı Ceylan sosyal medyanın gücü ile hiç olmadığı kadar kazanıyor!

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Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...

Sahne aldığı görkemli düğünlerin yanı sıra yeni şarkılarını da ardı ardına çıkaran Ceylan son olarak Bodrum'daki villası ve lüks teknesi ile konuşulmuştu.

Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...

Şarkıcı Ceylan 500 bini aşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi.

Şarkıcı Ceylan Mardin sokaklarını şenlendirdi! Hem söyledi hem oynadı...

Ceylan sosyal medya hesabından son olarak Mardin paylaşımları yaptı.

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