Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
15:52
Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!
Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan, yaptığı paylaşım ile düşman çatlattı. Sosyal medya halleriyle dikkat çeken 49 yaşındaki Ceylan, geçtiğimiz aylarda aldığı teknesini paylaşırken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" demişti. Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürmeye başladı. İşte Ceylan'ın tekne pozları...