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Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 15:52

Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan, yaptığı paylaşım ile düşman çatlattı. Sosyal medya halleriyle dikkat çeken 49 yaşındaki Ceylan, geçtiğimiz aylarda aldığı teknesini paylaşırken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" demişti. Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürmeye başladı. İşte Ceylan'ın tekne pozları...

Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!

Şarkıcı Ceylan'dan düşman çatlatan paylaşım! Uzun yıllardır sahnelerde olan Ceylan geçtiğimiz aylarda kendisine tekne almıştı.

Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!

Sosyal medya halleriyle dikkat çeken 49 yaşındaki Ceylan, yeni aldığı tekne ile poz verirken "Bu minnoşu yaza Bodrum'a götürüyorum" demişti.

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Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!

Ceylan'ın milyonluk minnoşunun keyfine sürmeye başladı.

Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!

İşte Ceylan'ın tekne pozları...

Şarkıcı Ceylan milyonluk minnoşunun keyfini sürüyor! Yeni aldığı teknesinde verdiği pozlarla düşman çatlattı!
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