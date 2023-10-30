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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise'nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk'ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:09

Şarkıcı Hadise'nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk'ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...

Şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da konser verdi. Konser için özel bir hazırlık sürecine giren şarkıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlattı. Hadise, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!" dedi. Şarkıcı, o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Hadise'nin konserden yaptığı o paylaşımlar...

Şarkıcı Hadise’nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...

Her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başaran ünlü şarkıcı Hadise, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği konserle adından söz ettirdi. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Hadise’nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...

Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel bir hazırlık sürecine giren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hazırlık sürecini Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Şarkıcı Hadise’nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...

Paylaşımına ise şu sözleri not düşmüştü:

Şarkıcı Hadise’nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!

Hadise'den Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafeti ile... | Video

Şarkıcı Hadise’nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...

Bu fikri tasarımıyla hayata geçiren sevgili Nihan Peker ve ekibine, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru'ya, fikir aşamasından, son aşamasına kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

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