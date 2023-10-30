Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:09

Şarkıcı Hadise'nin 29 Ekim konserine damga vuran anlar! Atatürk'ün kıyafetleriyle sahneye çıktı...

Şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da konser verdi. Konser için özel bir hazırlık sürecine giren şarkıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlattı. Hadise, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!" dedi. Şarkıcı, o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Hadise'nin konserden yaptığı o paylaşımlar...