Hadise'den Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel hazırlık! Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafeti ile... | Video

Ünlü şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel bir hazırlık sürecine girdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlatan Hadise, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim'de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk'ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!" dedi. Şarkıcı, o anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Hadise'nin özel hazırlık anları...