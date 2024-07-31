Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!
Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 14:16

Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez mutluluğa 'Evet' dedi. Uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu Dönmez özel günlerinden kareleri sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Şarkıcı Karsu Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı. Karsu Dönmez'in kız alma videosu ise hem eğlenceli, hem duygusal anları ile ilgi odağı oldu. Hollandalı damat Karsu'yu gelinlikle karşısında görünce gözyaşlarına hakim olmadı... İşte şarkıcı Karsu ile Mike Schrama'nın düğününden kareler...

Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!

Sesi ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden şarkıcı Karsu gelin oldu. Zarafeti ve enerjisi ile hayran bırakan Karsu'nun düğün karelerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı...

Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez mutluluğa 'Evet' dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!

Uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu Dönmez özel günlerinden kareleri sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!

Şarkıcı Karsu Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı.

Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!

Karsu Dönmez'in kız alma videosu ise hem eğlenceli, hem duygusal anları ile ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA