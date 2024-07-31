Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
14:16
Şarkıcı Karsu gelin oldu! Davul zurnalı kız alma... Hollandalı damat gözyaşlarını tutamadı!
Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez mutluluğa 'Evet' dedi. Uzun süredir birliktelik yaşadığı Mike Schrama ile nikah masasına oturan Karsu Dönmez özel günlerinden kareleri sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Şarkıcı Karsu Türk âdet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yaptı. Karsu Dönmez'in kız alma videosu ise hem eğlenceli, hem duygusal anları ile ilgi odağı oldu. Hollandalı damat Karsu'yu gelinlikle karşısında görünce gözyaşlarına hakim olmadı... İşte şarkıcı Karsu ile Mike Schrama'nın düğününden kareler...