Karsu evlendi! İşte Karsu Dönmez'in Mike Schrama ile düğün görüntüleri...
Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, Mike Schrama ile evlendi. İşte Karsu Dönmez'in Mike Schrama ile düğününden gelinlikli görüntüleri...
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Karsu evlendi! İşte Karsu Dönmez'in Mike Schrama ile düğün görüntüleri... 31.07.2024 | 13:39
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